Napoli | il retroscena bollente | duro faccia a faccia tra due calciatori NOME e DETTAGLI

E' uno dei momenti più difficili in casa Napoli, la stagione della squadra azzurra può essere considerata 'drammatica', la classifica fa sempre più paura ed al momento l'obiettivo è incredibilmente la salvezza. Nell'ultimo match è arrivata una pesantissima sconfitta davanti al pubblico amico contro la Fiorentina, l'arrivo in panchina di Gattuso al posto di Carlo Ancelotti non solo non ha portato gli effetti sperati anzi è addirittura peggiorata, l'ex Milan è già finito sulla graticola e serve un cambio di passo nelle prossime partite per salvare la panchina. Nel frattempo emerge un retroscena clamoroso sul club azzurro. Come riporta il 'Corriere dello Sport', si sarebbe verificato un duro confronto vibrante tra Allan e Mertens, tra i temi affrontati la "condizione atletica" del brasiliano e l'infortunio del

