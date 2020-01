Moglie se ne va di casa per 48 ore , i giudici: "Il divorzio lo paga lei" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Allontanarsi da casa per due giorni, dopo 20 anni di matrimonio, è "una colpa non scusabile" per i giudici. La storia arriva da Sassari Era andata via di casa dopo 20 anni di matrimonio e due figli. Una fuga durata solo 48 ore visto che la donna aveva subito fatto marcia indietro e aveva deciso di tornare dal marito. Peccato che lui, nel frattempo, aveva già cambiato la serratura della porta di casa per non farla rientrare mai più. La donna non era scappata con il suo amante, aveva solo deciso di predersi del tempo per sè stessa. Alcune ore per rifrettere su quel matrimonio che iniziava a mostrare dei segni di crisi. Poi però era tornata subito sui suoi passi e ha cercato di rientrare in casa. Ma il marito non l'ha perdonata e, dopo due decenni vissuti insieme sotto lo stesso tetto, le ha chiesto il divorzio. E così la storia è finita in Tribunale. Ora la ... ilgiornale

