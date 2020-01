Live di Barbara d’Urso, Cristina Plevani svela: “Sono andata via perchè…” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cristina Plevani abbandona Live Non è la d’Urso: ecco perchè ha preso questa decisione Ieri sera la prima puntata dell’anno nuovo di Live di Barbara d’Urso è iniziata con il tema del momento: l’espulsione di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip per via di alcune sue dichiarazioni davvero fuori luogo nei confronti di Elisa De Panicis. E tra i tanti ospiti invitati ieri sera da Barbara d’Urso in trasmissione a parlare di questo tema c’era anche la prima vincitrice storica del padre di tutti i reality show, Cristina Plevani. Quest’ultima, ad un certo punto, ha abbandonato lo studio senza dare spiegazioni. Un po’ tutti hanno pensato che rivedere alcune immagini del compianto Pietro Taricone potrebbero averla scossa talmente tanto da arrivare a decidere di correre nel dietro le quinte per la troppa commozione. Ovviamente, in queste ore, sono ... lanostratv

infoitsport : Barbara d'Urso congeda Taylor Mega: ' Se hai fatto il medio, buona fortuna ' - Live - Non è la d'Urso Video - gianlu_79 : RT @bubinoblog: 1 anno fa Domenica Live 16,5% - Parodi 11,5% Ieri Domenica Live 14,9% - Fialdini 13,20% Francesca Fialdini riduce molto l… - TV_Italiana : #BlueMonday per Barbara D'Urso e il suo LIVE #NonELaDUrso: il talk trash di #Canale5 riparte da un misero 14% di sh… -