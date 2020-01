LIVE Caruso-Tsitsipas 0-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: partenza in salita per il siciliano (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Scappa il dritto al siciliano. 40-30 Caruso sale a rete, il passante del greco non supera la metà campo. 30-30 Out il rovescio a incrociare di Tsitsipas. 15-30 Non riesce lo schema servizio-dritto, la palla non oltrepassa la rete. 15-15 Tsitsipas stecca con il rovescio, si carica il tennista di Avola. 0-15 Risposta profondissima di Tsitsipas, sorpreso Caruso. GAME Tsitsipas (0-3) – Attacco vincente di Tsitsipas, il siciliano non riesce a contenere. 40-15 Lunga la risposta di Caruso. 30-15 Il rovescio di Tsitsipas trova l’incrocio delle righe per l’esultanza dei tifosi greci. 15-15 Risponde subito presente il greco. 0-15 Ottimo rovescio vincente di Caruso. BREAK Tsitsipas (0-2) – Caruso sbaglia ancora con il dritto, primo break del match. 30-40 Splendida risposta del greco che costringe Caruso all’errore ... oasport

