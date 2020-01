LIVE Australian Open 2020, risultati 21 gennaio in DIRETTA: Sinner per chiudere, Fognini deve rimontare, c’è Camila Giorgi (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli orari delle partite di oggi Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2020, oggi martedì 21 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata di partite sul cemento di Melbourne dove va in scena la seconda giornata del primo Slam di tennis della stagione. La pioggia di ieri ha costretto a rinviare diversi incontri che dunque si concluderanno proprio oggi, il programma sarà fittissimo e ne vedremo sicuramente delle belle con tanti italiani pronti a essere protagonisti nella terra dei canguri dove si disputa il primo turno del torneo. Jannik Sinner è chiamato a chiudere contro l’Australiano Max Purcell, l’altoatesino è sul 2-0 e il terzo set è in parità per 4-4: l’azzurro vuole sconfiggere il padrone di casa per volare al secondo turno dove incrocerà Fucsovics che a ... oasport

