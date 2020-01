Joe Bastianich a un Festival punk a Roma: il video (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una serata diventata quasi una leggenda, quella passata la scorsa notte a Roma da Joe Bastianich. Alla soglia di Strike, centro sociale di via di Portonaccio, è giunto inaspettato un taxi da cui è per l’appunto sceso il noto volto televisivo internazionale. Con un cappello bianco da cowboy e occhialini rosa trasparenti, Bastianich era solo. Dopo aver pagato l’ingresso, si è quindi diretto al capannone industriale dove era in corso il Festival punk hardcore Questa è Roma mica. L’appuntamento, immancabile per la scena musicale underground della Capitale, si è dunque arricchito della presenza del celebre imprenditore americano, notoriamente appassionato di musica. Visualizza questo post su Instagram Questa e Roma fantastic night hardcore punk rock (thrash/death et all) just like the old days. Thanks to all for a great night #theramones (always in my heart) #questaèRoma ... notizie

