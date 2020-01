Grande Fratello Vip, Valeria Marini avrà un confronto con la Rusic? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip ci sarà finalmente un confronto tra la showgirl dei baci stellari Valeria Marini e la sua “rivale” Rita Rusic: le due avrebbero dei conti in sospeso visto che entrambe, in passato, sono state legate al produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Rita Rusic e Valeria Marini Il matrimonio tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori durò dal 1983 al 2000, mentre per i tre anni successivi il famoso produttore fu legato a Valeria Marini. Le due donne avranno l’occasione di incontrarsi faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip dove sembra che potrebbero avere un acceso confronto per dei conti in sospeso riguardanti le loro discusse storia d’amore con il produttore. Proprio lui aveva fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa all’ex moglie con cui si era scambiato ricordi e frasi affettuose ... notizie

