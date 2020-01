Gorizia, migrante morto al Cpr dopo una rissa. Testimoni al radicale Magi: «Colpito ripetutamente da diversi agenti» (Di lunedì 20 gennaio 2020) «È stato Colpito ripetutamente da diversi agenti che tentavano di immobilizzato e separarlo dall’altro uomo col quale si stava picchiando». È quanto alcuni ospiti del CPR di Gradisca, in provincia di Gorizia, hanno riferito al deputato di +Europa Riccardo Magi che ha riportato tutte le Testimonianze raccolte nel corso della sua ispezione al Cpr alla Procura di Gorizia, comprese quelle dei compagni di stanza dell’uomo,un migrante georgiano, e che hanno trascorso con lui la notte prima che morisse. Il migrante, di 38 anni, dopo due giorni di carcere, è infatti poi ritornato nella struttura dove è deceduto. A raccontare dei colpi inferti al georgiano sarebbero stati Testimoni che avevano assistito alla rissa e all’intervento degli agenti per sedarla. Sulla morte del migrante la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Da ieri sono ... open.online

