Benevento, i dipendenti del servizio 118 solidali con le Misericordie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nei giorni scorsi alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia è pervenuta una lettera di ringraziamento da parte dei dipendenti del 118 di Benevento. All’interno di essa, sottoscritta da oltre la metà dei dipendenti, si esprime la posizione di coloro che operano all’interno del servizio come dipendenti di Confederazione, dove si dice che le Misericordie d’Italia rappresentano un punto di riferimento e garanzia per 130 dipendenti e le loro famiglie, confermando di non poter tacere e di non trovarsi d’accordo riguardo le accuse rivolte verso alcuni dirigenti di azioni di tipo punitivo o ricattatorio. La Confederazione non nasconde la propria soddisfazione per questo documento, sottoscritto da ben oltre la metà dei collaboratori, impegnati sul servizio 118 di Benevento, dal 2014. Quanto riportato nella lettera, da una parte riempie ... anteprima24

