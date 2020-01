Antei non lascia soli i compagni, il difensore soffre da casa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Una serata in cui poche cose sono girate per il verso giusto. Il Benevento ha iniziato il 2020 impattando con il Pisa al Ciro Vigorito, ritrovandosi a fare i conti con qualche vecchio spettro e una buona dose di sfortuna. Non solo il portiere nerazzurro Gori si è rivelato insuperabile, ma anche il gol degli ospiti, quello che è valso il definitivo 1-1, è stato confezionato dalla difesa sannita, nella sciagurata circostanza che ha condotto all’autorete di Tuia. Lo stesso difensore, qualche minuto più tardi, è stato costretto a uscire dal campo dopo aver accusato un indurimento a un polpaccio. E non è stato il solo, visto che a inizio ripresa anche Tello ha alzato bandiera bianca dopo un colpo subito lasciando spazio a Improta. Il tutto sotto gli occhi di Antei, operato la scorsa settimana al legamento crociato. Il romano ha seguito la ... anteprima24

