Alfonso Signorini riceve un appello da Costanzo: “Cambia il GF Vip” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Maurizio Costanzo propone un’idea ad Alfonso Signorini e lo invita a cambiare il Grande Fratello Vip Nella sua rubrica ‘Buona Tv a tutti’ su Libero, Maurizio Costanzo ha proposto un’idea nuova per il Grande Fratello Vip. Da due settimane, ormai, la porta rossa della Casa più spiata d’Italia ha aperto i battenti a diciannove concorrenti e non sono mancati gli scandali o gli scontri. Gli ascolti del Grande Fratello Vip sono in leggero calo rispetto alle edizioni precedenti, ha osservato Maurizio Costanzo, ma questo lo si deve alla scelta dei Vip: “Mi dicono, c’è Michele Cucuzza, ma c’è Adriana Volpe. È vero, servono vip un po’ inconsueti”. Magari per cambiare il reality, Maurizio Costanzo ha proposto di introdurre concorrenti tutti in sovrappeso: “Magari si potrebbe fare con un dietologo che poi mette tutti in riga”. ... lanostratv

