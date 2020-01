Salmo rinuncia a Sanremo 2020 come super ospite: “Tra i due santi, preferisco San Siro” (Di domenica 19 gennaio 2020) Salmo rinuncia a Sanremo 2020. Nonostante la sua presenza fosse stata annunciata in pompa magna, non ci sarà la possibilità di vederlo salire sul palco dell'Ariston ma nemmeno in quello del palco esterno che sarà allestito in Piazza Colombo. Salmo non sarà a Sanremo 2020 Le dichiarazioni del rapper sardo sono inequivocabili: "Allora prima di farmi venire un aneurisma...io volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente al festival, non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio di cuore. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo san Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno". Salmo a San Siro il 14 giugno Salmo debutterà allo Stadio San Siro il 14 giugno prossimo. I biglietti sono in ... Leggi la notizia su optimaitalia

