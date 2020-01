“Quando ho perso mia madre non volevo più vivere”. Mara Venier, le lacrime a C’è posta per te (Di domenica 19 gennaio 2020) Ieri è stata una delle ospiti più amate. Parliamo naturalmente di Mara Venier che entra in studio commossa per il video di presentazione: “Maria tu mi fai sempre o molto incaz**re, o molto ridere o, come in questo caso, molto piangere”. È lei che accompagna Milo che vuole dire ai suoceri tutto ciò che ha nel cuore. Fino a poco tempo fa, aveva tutto, inclusa la compagna Giada e la figlia Beatrice. Ha conosciuto Giada quando aveva solo 15 anni. Con lei ha ritrovato il senso della famiglia e si sono innamorati della loro bimba fin dal primo battito.Mara Venier dona a Milo un ciondolo in giada che rappresenta la forza: “Quando sei giù pensa a zia Mara e stringi questa pietra”. I suoceri di Milo, Maria Teresa, Angelo e il figlio Giuseppe hanno accettato l’invito. Milo prende la parola: “Vi voglio un mondo di bene, voglio ringraziarvi per tutto quello che fate per me e per la piccola. Senza ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

