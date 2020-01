Meghan e Harry non sono più Altezze Reali: «Devono restituire 2,4 milioni di sterline». Ecco come si chiameranno (Di domenica 19 gennaio 2020) Meghan Markle e Harry non saranno più Altezze Reali e «non riceveranno più fondi pubblici». Lo riferisce in una nota Buckingham Palace. Non è tutto. I duchi di Sussex restituiranno anche quanto speso per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, 2,4 milioni di sterline. Nella nota, appena pubblicata sugli account Reali, si legge anche che la regina Elisabetta solidarizza con le difficoltà che Meghan Markle e Harry hanno sperimentato negli ultimi due anni con i media e supporta il loro desiderio di vivere in maniera più indipendente rispetto alla famiglia reale. La regina fa sapere anche di essere orgogliosa di Meghan, di come sia diventata velocemente un membro della famiglia. I PUNTI DELL’ACCORDO A partire dalla primavera la coppia sarà nota come Harry il Duca di Sussex e Meghan la Duchessa di Sussex, titoli che manterranno sebbene non potranno utilizzare quelli di Altezze Reali. ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

