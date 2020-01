Libia | al via la conferenza di Berlino | ecco i sei punti per la pace tra Sarraj e Haftar

Libia - al via la conferenza a Berlino. Serraj : «Europei arrivati tardi e divisi». Di Maio : «Blocco petroli indebolisce i libici» : Al via a Berlino la conferenza sulla crisi in Libia. La riunione è stata preceduta da un incontro bilaterale tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu....

Libia - al via la conferenza a Berlino. Sarraj : «Europei arrivati tardi e divisi» : Il premier libico Fayez al Sarraj, al Welt am Sonntag di Belrino, si mostra deluso per le divergenze delle posizioni in Europa sulla questione libica, con la Francia più favorevole al...

Libia : al via la Conferenza di Berlino Obiettivo un cessate il fuoco duraturo : Le forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli, hanno bloccato i porti della Libia centrale e orientale Incontro tra i ministri degli Esteri di Italia ed Egitto, Luigi Di Maio e Sameh Shoukry

Libia - via alla conferenza di Berlino. Al-Serraj : “Se aggressione riprende ci difenderemo”. Erdogan : “Importante per cessate il fuoco” : Al via la conferenza di Berlino, summit che riunisce il gotha della diplomazia internazionale per discutere della crisi in Libia: i lavori cominceranno alle 14:00, preceduti da una serie di bilaterali per limare i dettagli dell’accordo. L’incontro punta ad avviare il processo di pace che dovrebbe portare ad una soluzione negoziale del conflitto sotto l’egida delle Nazioni Unite. Incerte fino all’ultimo, pare che saranno entrambe le ...

Libia - domani al via la conferenza di Berlino - ma Sarraj potrebbe disertare. Ecco cosa c’è da sapere : Libia, domani al via la conferenza di Berlino, ma Sarraj potrebbe disertare. Ecco cosa c’è da sapere È convocata per domani, domenica 19 gennaio, la conferenza di Berlino, cui parteciperanno capi di Stato e di governo di diversi paesi per aprire un dialogo sulla Libia. La conferenza è stata organizzata dal governo tedesco e fortemente voluta dal governo italiano, nel tentativo di portare la pace in Libia. Il paese è dilaniato ormai dal ...

Libia - tribù pro-Haftar avvertono Erdogan. Chiusi i pozzi di petrolio : «Via i mercenari siriani o azzeriamo la produzione» : Cresce la tensione in Libia alla vigilia della conferenza di Berlino prevista per il 19 gennaio. Al Haliq Al Zawi, leader della tribù Zouaiya, ha annunciato l’intenzione di voler chiudere i porti e campi petroliferi dell’est del Paese che costituiscono circa la metà della produzione totale di petrolio libico. Il capo tribale ha dichiarato che è già stato chiuso il giacimento di Al Sarir e bloccato il porto petrolifero di Zueitina, ...

A Berlino si cerca una via politica per la pace in Libia : I protagonisti libici e internazionali, come la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti, stanno accelerando verso una nuova fase del conflitto. Le prossime mosse del generale Khalifa Haftar saranno decisive. Leggi

Crisi Libia - Erdogan : “Stiamo inviando le nostre truppe”. Conte - ‘Dialogo più efficace delle armi’ : Libia, Erdogan annuncia l’invio di truppe per garantire il mantenimento della pace. Giuseppe Conte da Algeri: “Non possiamo accettare altri militari”. Si complica lo scenario libico a pochi giorni dalla conferenza di Berlino. Erdogan ha annunciato l’invio di nuove truppe in Libia per mantenere la pace. Un’iniziativa unilaterale che sembrerebbe andare contro le indicazioni dell’Unione europea e sicuramente ...

Libia - Erdogan ha già cominciato ad inviare le truppe a sostegno di al Sarraj : Mentre Giuseppe Conte da Algeri, dove ha incontrato il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, invoca il momento del «dialogo e del confronto»per affrontare la crisi libica, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan conferma di aver già iniziato a inviare le truppe nella regione per sostenere Fayez Al-Sarraj e il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Libia, Erdogan ha già cominciato ad inviare le truppe a sostegno di al Sarraj ...

Al Serraj e Haftar verso una tregua. Ma Erdogan è pronto a inviare truppe in Libia : E' ufficiale: alla conferenza di Berlino ci saranno anche i principali contendenti del potere in Libia, il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj, e il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. La situazione continua pero' a essere molto tesa. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, uno dei principali attori della partita, ha annunciato che le sue truppe stanno partendo per il Paese "per tutelare gli interessi turchi". ...

Libia - anche Sarraj ufficializza la propria presenza a Berlino. Erdogan : “Inviamo truppe nel Paese”. Conte : “Non lo possiamo accettare” : A tre giorni dalla Conferenza di Berlino, gli attori internazionali coinvolti nel conflitto in Libia continuano la loro azione diplomatica nel tentativo di garantire la tenuta della tregua. In un post sulla pagina Facebook del Governo di Accordo Nazionale (Gna), guidato da Fayez al-Sarraj e sostenuto da Turchia e Nazioni Unite, si dà conferma della partecipazione del primo ministro libico all’incontro nella capitale tedesca, replicando la ...

Erdogan : “Stiamo inviando le truppe in Libia” poi “Inizieremo le trivellazioni nel Mediterraneo” : Erdogan torna a parlare della Libia e del progetto di trivellazione durante il discorso programmatico di inizio anno: ecco cosa ha detto… L’annuncio è arrivato nel discorso programmatico di Erdogan dove si torna a parlare della Libia: “Stiamo inviando le nostre truppe” in Libia “per sostenere la pace“. La Turchia avvierà quest’anno “attività di esplorazione […] L'articolo Erdogan: ...