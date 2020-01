Il Principe Harry e Meghan Markle non sono più ‘Altezze reali’: il comunicato – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Meghan Markle e il Principe Harry non sono più altezze realiti, ma manterranno il titolo di duchessa e duca di Sussex Si continua a parlare del Principe Harry e della moglie Meghan Markle e della loro decisione di rinunciare allo status di reali. La Regina, tramite un comunicato rilasciato da Buckingham Palace, ha svelato: “Dopo … L'articolo Il Principe Harry e Meghan Markle non sono più ‘Altezze reali’: il comunicato – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

TgLa7 : #Gb Il principe #Harry e la moglie #Meghan non potranno più utilizzare i loro titoli di #altezzereali e non ricever… - infoitestero : Meghan Markle ha chiesto il divorzio: paura per il Principe Harry - __moonrise : RT @pigiatasti: Pensate quando Harry e Meghan diranno al figlio : 'Sai eri nato principe e potevi fancazzo tutta la vita, ma poi papà e mam… -