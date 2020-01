Grande Fratello Vip: Serena Enardu reagisce all'incontro fra Pago e Miriana Trevisan (Di lunedì 20 gennaio 2020) Serena Enardu ha reagito allo scontro fra Pago e Miriana Trevisan, andato in scena durante una delle ultime puntate in diretta del Grande Fratello Vip. L'ex valletta de La Ruota della Fortuna, con cui Pago ha avuto una lunga ma discontinua relazione, nonché un figlio (Nicola, oggi dieci anni), è entrata nella casa di Cinecittà per una sorpresa all'inquilino, dimostrandogli supporto e sostegno. Un incontro che è stato apprezzato dal pubblico del programma, che invece ha stuzzicato l'appetito critico di Serena Enardu, altra ex di Pago ed aspirante concorrente del reality, che i telespettatori hanno deciso di far rimanere fuori nel corso del secondo appuntamento di prima serata.In che modo l'ex tronista sarda ha deciso di intervenire sull'incontro fra il cantante e Miriana Trevisan? Non esprimendosi, e dichiarandolo a chiare lettere. Serena Enardu, interrogata a proposito della ... blogo

Stasera Tv 20 gennaio | Canale 5 | Grande Fratello Vip : Stasera Tv: 20 gennaio alle 21:20 su Canale 5 il quinto appuntamento del “ Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini. Su Canale 5 Alfonso Signorini, ci accompagna al quinto appuntamento con il Reality di Mediaset, sempre accompagnato dal duo Wanda Nara e Pupo, gli opinionisti in studio. Nell’appuntamento precedente, quello di Venerdì 17, la serata si è conclusa […] L'articolo Stasera Tv 20 gennaio | Canale 5 | Grande ...

Grande Fratello 2020 - Elisa De Panicis a Live Non è la d'Urso : "10 anni fa violentata da un ragazzo" (VIDEO) : (video in arrivo) Nel corso della puntata di Live - Non è la d'Urso , andata in onda domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5, Salvo Veneziano ha incontrato in ascensore Elisa De Panicis . Il tutto a pochi giorni dall'espulsione del pizzaiolo dal reality di Mediaset a causa delle sue parole considerate violente e sessiste ai d anni dell'influencer. In questa occasione, Elisa ha confessato di aver subito una violenza dieci anni fa:Mi hai deluso. Non ...

Grande Fratello Vip anticipazioni domani sera : torna Valeria Marini : Grande Fratello Vip in onda lunedì 20 gennaio 2020: confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic Gradito ritorno al Grande Fratello Vip. Nella quinta puntata in onda su Canale 5 lunedì 20 gennaio torna nella Casa più spiata d’Italia Valeria Marini . L’indimenticabile concorrente della prima edizione è stata invitata da Alfonso Signorini per un confronto […] L'articolo Grande Fratello Vip anticipazioni domani sera : torna Valeria ...

Grande Fratello Vip 2020 - Pago : "Amo ancora Serena Enardu" (video) : Pago , oggi, 19 gennaio 2020 , si è confidato, a lungo, con Fernanda Lessa circa il suo rapporto con Serena Enardu. Il cantante ha ammesso candidamente di aver apprezzato il gesto dell'ex fidanzata e di aver fatto fatica ad allontanarla per non illuderla con false speranze. Soprattutto perché non ha ancora chiarito le proprie idee sulla strada da intraprendere una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.prosegui la lettura Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 4 - Pago su Serena Enardu svela : “La amo ancora” : Pago pensa a Serena Enardu e fa una confessione al Grande Fratello Vip 4: “Io la amo ancora” Senza ombra di dubbio Pago sembra essere il concorrente fondamentale del Grande Fratello Vip 4. Anche nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha dedicato Grande spazio alle vicende sentimentali del cantautore, si cui si parla molto da quando è stato protagonista della seconda edizione di Temptation Island Vip insieme alla sua ex compagna ...

Grande Fratello Vip 2020 - Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia (video) : La scorsa notte, Ivan Gonzalez , protagonista della quarta edizione del ' Grande Fratello Vip 2020 ', si è lasciato andare, con Barbara Alberti ad alcune considerazioni personali sulle donne della casa. Il modello spagnolo ha espresso la propria preferenza su una delle due ragazze più corteggiate della casa:prosegui la lettura Grande Fratello Vip 2020 , Ivan Gonzalez bacia Antonella Elia (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 gennaio 2020 19:16.

Grande Fratello Vip 2020 - minacce choc a moglie e figli di Salvo Veneziano : «Mio marito non è un mostro». Denuncia a Domenica Live : Finita nel mirino degli hater, la famiglia di Salvo Veneziano , ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scelto Domenica Live per raccontare la sua storia e le difficoltà, oggi, dopo...

Salvo soffre dopo il Grande Fratello Vip : gravi minacce a moglie e figli : La moglie e i figli di Salvo Veneziano preoccupati a Domenica Live Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi della squalifica di Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip. Nella puntata di Domenica Live in onda su Canale 5 domenica 19 gennaio la conduttrice napoletana ha ospitato Giusy, la moglie del pizzaiolo siciliano, e due dei suoi […] L'articolo Salvo soffre dopo il Grande Fratello Vip: gravi minacce a moglie e figli proviene da Gossip ...

Salvo Veneziano sotto processo | Nuove accuse dopo il Grande Fratello Vip : La battaglia contro Salvo Veneziano continua e l’ex concorrente è stato squalificato dal gioco di Canale 5, continua ad essere sotto processo . Nuove accuse arrivano dai personaggi della televisione e dal popolo del web tanto che oggi, domenica 19 gennaio, tutta la famiglia di Salvo sarà ospite nel salotto di Barbara D’Urso. Chi continua ad […] L'articolo Salvo Veneziano sotto processo | Nuove accuse dopo il Grande Fratello Vip proviene da ...

Grande Fratello Vip 2020 - Andrea Denver scoppia a piangere disperato e Antonella Elia corre a consolarlo : Al Grande Fratello Vip le nomination della quarta puntata hanno creato scompiglio. Andrea Denver è scoppia to in lacrime e si è sfogato in camera da letto con i con corre nti con cui ha...

Grande Fratello Vip 2020 - Serena Enardu risponde all'incontro tra Pago e Miriana Trevisan : «Ho un brutto vizio» : Al Grande Fratello Vip l'incontro tra Pago e Miriana Trevisan dentro la casa ha colpito i telespettatori; ma come avrà reagito l'ex Serena Enardu ? In molti, il cantante per primo,...

Grande Fratello Vip 2020 - Ivana Icardi contro Wanda Nara : Wanda Nara e Ivana Icardi , le scintille non hanno mai smesso di brillare fra i due. Ricorderete tutti le polemiche sollevate dalla sorella del calciatore Mauro Icardi , ora al Paris Saint Germain, che ha più volte accusato la cognata di essere la responsabile della rottura del legame di sangue fra gli Icardi . Ore e ore di talk show, per una questione che è stata anche al centro della sedicesima edizione del Grande Fratello , che ha visto nel ...

Licia Nunez Grande Fratello Vip contro Eva Grimaldi : “Cos’ha più di me?” : Licia Nunez sotto i riflettori tra Imma Battaglia, Antonella Elia e Fernanda Lessa: un trio pieno di sorprese e polemiche Licia Nunez torna a far parlare di sé nel chiuso del Grande Fratello vip. Dopo le nomination che aveva fatto, si chiarisce con Fernanda Lessa e succede però anche qualcosa con Antonella Elia. In pratica, la ragazza non ha avuto vita facile finora nel corso della casa, dove è tornata a parlare di Imma Battaglia. Imma è la ...

Grande Fratello Vip - Barbara Alberti : “E’ una figlia di put****”. E i social chiedono che sia squalificata : “È una figlia di putt***“. Queste le parole usate da Barbara Alberti per definire Imma Battaglia. Dopo la puntata del Grande Fratello di venerdì 17 gennaio, la scrittrice si è ritrovata a parlare con Lucia Nunez, ancora provata per l’ingresso nella Casa della Battaglia, con la quale ha avuto una storia. E durante questo sfogo, la scrittrice ha preso nettamente le parti della Nunez: “Imma è stata cattiva, volgare, non ...

Grande Fratello Vip - Andrea Denver in lacrime per Elisa De Panicis : “Ci sto soffrendo tanto” : Sono ormai andate in archivio le prime puntate del Grande Fratello Vip 4 e le dinamiche del gioco cominciano a farsi interessanti. Le simpatie, le antipatie e i possibili flirt prendono pian piano forma. In molti avevano pensato e sperato che tra Elisa De Panicis e Andrea Denver potesse esserci del tenero. Dopo che i due, nonostante qualche remora, hanno svelato di aver avuto una frequentazione oltre oceano, era lecito aspettarsi un ritorno di ...

