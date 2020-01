Enterprise, tutto pronto per l’esordio invernale 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento, 18 gennaio 2019 – Nel terzo weekend di gennaio inizia la stagione agonistica 2020 dell’Enterprise Sport & Service e dell’Enterprise Young con decine di atleti in gara lungo tutto lo stivale e tante novità in maglia bianca e viola! Si parte da Padova con il debutto in maglia Enterprise dell’azzurro, pluri campione italiano di salto in lungo, Davide Rossi, da pochi giorni approdato tra le fila dei Campioni d’Italia assoluti 2016 e 2017, per la sua prima gara al coperto dell’anno. A Siracusa tornerà in pedana la medaglia di bronzo del disco giovanile agli italiani di lanci lunghi dello scorso marzo, Krystian Marcel Sztandera, pronto ad aprire la stagione nel getto del peso e proprio nel lancio del disco; lanci anche a Salerno dove, dopo la Finale B del CdS Allievi, sarà nuovamente impegnato nel lancio del martello il ... anteprima24

