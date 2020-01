Emergenza in mare: passeggero ha un ictus su una nave al largo di Civitavecchia, salvato dall’elisoccorso (Di domenica 19 gennaio 2020) Un 44enne è stato colpito da ictus a bordo di una nave della Grimaldi Lines al largo della costa di Civitavecchia, in navigazione verso Genova. Il passeggero è stato soccorso dagli uomini dell'Ares 118 partiti in elicottero dalla base di Viterbo. È ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Agostino Gemelli. fanpage

