È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo (Di domenica 19 gennaio 2020) Prima di approdare all’Ariston per condurre il Festival di Sanremo, Amadeus si è cimentato con successo come conduttore de “I Soliti Ignoti”, il gioco televisivo che mette alla prova pubblico e concorrenti nell’indovinare il mestiere di una serie di personaggi misteriosi. Visti i nomi selezionati come “big” per il Festival di Sanremo, in gran parte sconosciuti, si potrebbe fare dell’ironia pensando che il Festival sia stato contagiato dal quiz televisivo finendo per presentare una sorta di “soliti ignoti” della canzone, che spetterà al pubblico scoprire, come succede con la sorpresa nell’uovo di Pasqua. Avendo la missione di fare ascolti ad ogni costo, Amadeus ha finito per attingere al mondo del “trash” che spopola in rete, e che catalizza ormai la gran parte di quel pubblico giovanile che nella frenesia dei “post”, dei “like” e delle condivisioni genera i grandi numeri e domina il ... Leggi la notizia su optimaitalia

