Domenica In, Veronica Pivetti in lacrime: “Ho sofferto di depressione” (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Domenica In, Veronica Pivetti in lacrime: “Ho sofferto di depressione” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Veronica Pivetti è stata una degli ospiti della puntata odierna di ‘Domenica In’. E l’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Attrice, conduttrice e scrittrice. Veronica Pivetti è davvero un’artista poliedrica. La 54enne è stata ospite della puntata odierna di ‘Domenica In’ per presentare il suo libro ‘Per sole donne’. “Parla di sessualità a … Leggi la notizia su youmovies

Corrierearezzo : #DomenicaIn, le lacrime di Veronica #Pivetti da Mara #Venier per il servizio con le foto di famiglia - Corriere di… - corrieredirieti : #DomenicaIn, le lacrime di Veronica #Pivetti da Mara #Venier per il servizio con le foto di famiglia - Corriere di… - CorriereUmbria : #DomenicaIn, le lacrime di Veronica #Pivetti da Mara #Venier per il servizio con le foto di famiglia - Corriere di… -