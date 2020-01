Domenica In, Katia Ricciarelli: "Pace fatta con Pippo Baudo. Ora sono serena" (Di domenica 19 gennaio 2020) sono stati sposati per ben 18 lunghi anni Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, ma tutti sappiamo che purtroppo i due non si fossero lasciati poi tanto pacificamente. Tra Katia e Pippo, infatti, i rapporti erano molto tesi e la cosa faceva soffrire moltissimo il soprano - che oggi a Domenica In ha voluto raccontarlo più che volentieri a Mara Venier: "Diciotto anni di matrimonio sono veramente tanti. Ma sono molto felice di aver rivisto Pippo Baudo alla prima di Traviata, all'Arena di Verona, soltanto pochi mesi fa, e di aver scoperto con piacere che tra noi dopo 18 anni di matrimonio non sia cambiato niente. Ho scoperto che poi quando ci si rivede è come se ci si fosse lasciati ieri". Una Katia Ricciarelli perciò molto serena, anche e soprattutto grazie al ritrovato rapporto con Pippo Baudo: "Quella sera eravamo seduti ad un paio di poltrone di distanza all'Arena di Verona, e lui con me ... Leggi la notizia su blogo

