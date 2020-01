Vicepresidente del comitato di Auschwitz: “Salvini è un fascista” (Di sabato 18 gennaio 2020) Christoph Heubner, Vicepresidente del comitato di Auschwitz, ha rivolto delle forti accuse contro il leader della Lega. In occasione di una conferenza stampa a Berlino per la recente giornata della memoria, Heubner ha definito Salvini un fascista. Le accuse a Salvini Il Vicepresidente dell’organizzazione, creata nel 1952 dai superstiti del campo di concentramento, accusa l’ex-ministro: “I messaggi che trasmette Salvini risvegliano l’antisemitismo. E lui si rivolge agli antisemiti, che si trovano nel suo entourage”. Secondo Heubner, sarebbero state proprio le sue parole a generare le minaccie sorte nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, ora sotto scorta. Infatti egli ha dichiarato: “Noi proteggiamo la democrazia e proteggiamo Liliana Segre. Per noi sono cose identiche. E questa è una posizione molto importante”. Invece al contrario ... Leggi la notizia su notizie

