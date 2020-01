Michele Bravi a Verissimo, la commovente intervista al cantante: “Un angelo mi è stato vicino” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il dramma di Michele Bravi, ex stella di X Factor e promessa della musica italiana, è tornato prepotentemente sulla bocca di tutti a poco più di un anno dalla tragedia che ne sconvolse la vita. Nel novembre 2018, il musicista rimase coinvolto in un incidente stradale nella quale perse la vita una donna; un trauma quasi insuperabile, che nonostante l’assoluzione del cantante lo tenne lontano da palchi e programmi per quasi un anno. Nell’autunno del 2019, le prime timide, apprezzate apparizioni live; dopo un periodo di inevitabile allontanamento pubblico, Bravi aveva ricominciato a produrre musica ed esibirsi. Ora, a quindici mesi dal dramma, il cantante ha finalmente deciso di raccontare il proprio percorso personale al salotto di Silvia Toffanin. Il trauma, la terapia e la vicinanza del partner: Michele Bravi racconta il suo anno di recupero dal trauma ... Leggi la notizia su velvetgossip

