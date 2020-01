Lorella Cuccarini, incidente per la figlia mentre gioca una partita con la Roma Calcio femminile (Di sabato 18 gennaio 2020) incidente sul campo da Calcio per la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara. La conduttrice de La Vita in Diretta è stata immortalata dal settimanale Nuovo mentre assiste a una partita di Chiara, che porta la maglia della Roma Calcio Femminile, insieme all’altra figlia, Sara. La giocatrice subisce un infortunio in campo e viene immediatamente soccorsa. Momenti di panico per Lorella che si “scatena” in tribuna. Per fortuna tutto si risolve e la conduttrice torna a godersi la partita. L'articolo Lorella Cuccarini, incidente per la figlia mentre gioca una partita con la Roma Calcio femminile proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

