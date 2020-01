Harry e Meghan non useranno più i titoli di “altezze reali”: stop ai fondi dalla Corona (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo aver rinunciato allo status di ‘senior members’ della famiglia reale, il principe Harry e la moglie Meghan Markle non potranno più usare il titolo di “altezze reali“, HRH, e non riceveranno più fondi reali. Lo riferisce una nota Buckingham Palace. Il Duca e la Duchessa da oggi non rappresenteranno più la Regina e inoltre dovranno ripagare di tasca loro le spese per la ristrutturazione di Frogmore Cottage – 2 milioni e mezzo di sterline – residenza che resterà la loro dimora in Inghilterra. L’accordo raggiunto con la casa reale sarà effettivo dalla prossima primavera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) in data: 18 Gen 2020 alle ore 10:30 PST L'articolo Harry e Meghan non useranno più i titoli di “altezze reali”: stop ai fondi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

