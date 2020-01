Gianni Sperti su Gemma confessa: “Mi dispiacerà non vederla più” (Di sabato 18 gennaio 2020) Gianni Sperti: “Mi dispiacerà non vedere più Gemma quando abbandonerà il Trono Over” Creare il Trono Over è stata una delle mosse più furbe e lucide che potesse mai fare Maria De Filippi, e Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, mai avrebbe immaginato il successo che giorno dopo giorno macinano grazie alle vicende sentimentali travagliate delle dame e cavalieri. Tante le storie che si sono susseguite, tanti gli episodi entrati nella storia del trash, tante volte in cui Gemma Galgani e Tina Cipollari si sono scontrate verbalmente (e non solo). Proprio su Gemma Gianni Sperti ha fatto una confessione a cuore aperto: “Il giorno in cui Gemma dovrà abbandonare lo studio a me dispiacerà non vederla più. Ormai fa parte delle nostre giornate, poi comunque le auguro di trovare il fidanzato” Tra dieci anni non si sa come sarà cambiato il Trono Over, ma ... Leggi la notizia su lanostratv

