"Con le sardine non è una passeggiata": bufera sul tweet con la pistola (Di sabato 18 gennaio 2020) Luca Sablone Partono le indagini per l'identificazione dell'utente e la verifica dell'autenticità del profilo: potrebbe essere un account fake Valanga di polemiche su "claudio8013", l'utente che sul proprio profilo Twitter ha scatenato diverse reazioni. Nel mirino è finito un post che recita: "Ragazzi vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici". Intanto la Digos di Bologna e la polizia postale stanno svolgendo gli accertamenti del caso al fine di identificare il soggetto e verificare l'autenticità del profilo. L'autore potrebbe essere un agente di polizia ma non si esclude che possa trattarsi di un profilo fake; tuttavia è anonimo e nelle informazioni viene specificato che l'uomo sarebbe di Roma e ... Leggi la notizia su ilgiornale

