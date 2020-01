Bar Refaeli è ​diventata mamma per la terza volta - (Di sabato 18 gennaio 2020) Novella Toloni La top model ha pubblicato sui social una fotografia dalla sua stanza di ospedale per annunciare la nascita del terzo figlio avuto dal marito Adi Ezra Bar Refaeli è diventata mamma per la terza volta. La top model israeliana ha dato l'annuncio sui social network, condividendo con i suoi follower uno scatto dalla stanza della clinica dove era ricoverata da alcuni giorni. Lei, che da sempre è molto attiva sui social, da circa una settimana non aveva più dato notizie di sé. Poi la notizia. Flebo al braccio e sottoveste premamam, la 34enne si è mostrata su Instagram provata ma felice per il nuovo arrivato, la cui nascita era attesa proprio in questi giorni. L'annuncio della nuova gravidanza, la terza in appena tre anni e mezzo, era arrivata a metà giugno sui social network. Bar Refaeli aveva pubblicato sul suo account Instagram un divertente video dove, insieme ... Leggi la notizia su ilgiornale

