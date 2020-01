ARROWVERSE - Recensione 5x09, 1x09, 6x09, 8x08, 5x01 "Crisis on Infinite Earths" (Di sabato 18 gennaio 2020) Buongiorno tesori miei! Come state? Com'è messa la vostra salute mentale dopo questo crossover?Allora, inizio con qualche considerazione generale. Sul piatto negativo della bilancia metto innanzitutto il fatto che le prime puntate fossero troppo troppo lente. Con la puntata di The Flash le cose hanno iniziato a movimentarsi, ma solo perché si doveva arrivare a un cliffhanger con cui lasciarci in agonia fino a gennaio. Ovviamente gli ultimi due episodi sono stati una bomba, ma credo avrebbero dovuto bilanciare un po' meglio la divisione degli avvenimenti. Inoltre, ho trovato Kara e Kate buttate un po' a casaccio. Nelle puntate delle loro serie non sono emerse come personaggi principali come invece hanno fatto tutti gli altri nelle loro e in generale le ho viste molto in secondo piano, Kate soprattutto. Certo, è assurdo anche dire che c'è stato un crossover con le Leggende visto ... Leggi la notizia su lostinaflashforward

