Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 18:15

Viabilità DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PIU' AVANTI RISOLTO L'INCIDENTE TRAFFICO REGOLARE TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA E TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO, IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE FIUMICINO SULLA VIA PONTINA RISOLTO L'INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA VIA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA E PIU' AVANTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD, VERSO LATINA INCIDENTE RISOLTO SULLA VIA TIBURINA, LA CIRCOLazioNE E' AL MOMENTO REGOLARE MONTE PERAZZO E PRIMA PORTA, NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DELLA ...

