Sesso a tre con uno studente e una ex collega: nei guai insegnante di 40 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Joyce Churchwell, allenatrice di pallavolo del distretto scolastico di Berryhill, in Oklahoma, è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale per aver consumato un rapporto sessuale a tre con uno studente e una sua ex collega. I fatti si sarebbero svolti nel 2019 a casa della donna, che ha invitato il ragazzo e l’altra donna approfittando dell’assenza del marito. Indignazione dell’istituto: “Il nostro unico interesse è garantire un ambiente di apprendimento sicuro”. Ha avuto un rapporto sessuale a tre con un alunno e una ex collega. Per questo è stata arrestata con l’accusa di violenza sessuale Joyce Churchwell, insegnante di educazione fisica di 40 anni. La donna, sposata, si è arresa alla polizia della contea di Tulsa, in Oklahoma, Stati Uniti, dopo che lo scorso martedì è stato emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

