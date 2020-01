Sci alpino | startlist e pettorali di partenza discesa Wengen 2020 | programma | orario e tv

Sci alpino - Coppa del Mondo incertissima : Alexis Pinturault polivalente - Kristoffersen più costante. Kilde e Paris…. : Alexis Pinturault 613, Henrik Kristoffersen 611, Aleksander Kilde 551, Dominik Paris 476. Questa è la classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, una situazione equilibratissima al termine della combinata di Wengen ovvero la diciannovesima gara delle 44 in programma in questa stagione. L’addio di Marcel Hirscher ha livellato la situazione e la battaglia per la Sfera di Cristallo si sta rivelando più appassionante e accesa ...

Sci alpino - Christof Innerhofer rinuncia alla discesa di Wengen : “Farò il superG di Kitzbuehel” : Christof Innerhofer non disputerà la discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino in programma domani sulla mitica pista del Lauberhorn. L’azzurro era stato eccellente quarto nell’ultima prova cronometrata disputata nella giornata di ieri ma è al rientro da un grave infortunio e ha dunque deciso di rinunciare alla gara, ufficializzando la sua scelta su Instagram: “Sono molto contento delle prove ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2020 in DIRETTA : Mayer beffa Pinturault. 12° Paris : "Ho portato a casa punti" : LA CRONACA DELLA Combinata DI Wengen LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO DI SCI alpino DOPO LA Combinata DI Wengen DOMINIK Paris: "NON COSI' MALE, HO portato A casa DEI PUNTI" MARTA ROSSETTI VINCE LO SLALOM DI COPPA EUROPA A ZELL AM SEE, SUL PODIO ANCHE DELLA MEA

Sci alpino - Dominik Paris dopo la combinata di Wengen : “Non è andata male - a pezzi bene. Ho portato a casa punti” : Dominik Paris non è riuscito ad andare oltre la dodicesima posizione nella combinata di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro ha faticato in slalom dopo una discreta discesa sull’ostico pendio del Lauberhorn, non è arrivata la top-10 per l’altoatesino che comunque porta a casa punti importanti in ottica classifica generale: la corsa verso la Sfera di Cristallo è ancora possibile per il ...

Sci alpino - Riccardo Tonetti quinto nella combinata di Wengen : “Ho fatto un po’ di errori - speravo in un altro risultato” : Riccardo Tonetti ha concluso in quinta posizione la combinata di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro si era distinto nella discesa della mattina dove aveva conquistato un brillante settimo posto ma poi non è riuscito a rendere al meglio lungo lo slalom del pomeriggio, mancando così quel podio che sembrava ampiamente alla portata. Seconda top-5 consecutiva in questo format per il nostro portacolori che ...

Sci alpino - Matthias Mayer sorprende Pinturault nella combinata di Wengen. Podio stregato per Tonetti - Paris nei 15 : La combinata di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 si è rivelata una delle gare più spettacolari di questa stagione, senza ombra di dubbio. Dopo la prima manche di discesa disputata nel corso della mattinata elvetica, conclusa in vetta con mezzo secondo di margine sul più immediato inseguitore, Matthias Mayer ha continuato a stupire anche nello slalom. L’austriaco ha messo in scena una prova ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2020 : Pinturault in testa - Paris a -137 dopo la combinata di Wengen : Alexis Pinturault è balzato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il francese, grazie al secondo posto nella combinata di Wengen, vola al comando con 613 punti all’attivo ovvero due in più nel norvegese Henrik Kristoffersen che oggi non ha gareggiato sul pendio svizzero, attenzione al norvegese Aleksander Kilde che è terzo a 62 lunghezze di ritardo. Il nostro Dominik Paris non è andato oltre la ...

Sci alpino - Coppa Europa 2020 : super Italia nello slalom di Zell am See. Rossetti prima - Della Mea terza : super prestazione Della squadra azzurra nello slalom di Coppa Europa di Zell am See. Marta Rossetti, dopo l’ottima apparizione a Flachau, ha conquistato la prima vittoria Della carriera nella gara austriaca. Un momento di grandissima forma per la bresciana, che ha mantenuto la leadership dopo aver chiuso al comando anche la prima manche. Secondo posto per la svizzera Elena Stoffel, staccata di 48 centesimi da Rossetti e brava a rimontare ...