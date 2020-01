Salvini e il caso Gregoretti | la giunta  per le immunità voterà il 20 gennaio

Caso Gregoretti - ok al voto sul processo a Salvini il 20 gennaio. Casellati vota con le opposizioni : La Giunta per le immunità del Senato voterà il 20 gennaio l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il Caso del blocco della nave militare Gregoretti. L’ha deciso la Giunta per il regolamento, approvando l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Caso Gregoretti - la maggioranza pensa al ‘grande bluff’ per incastrare Salvini (che alza i toni) : Caso Gregoretti, la maggioranza di governo potrebbe ‘salvare’ Matteo Salvini in Giunta (prima delle regionali) per poi ‘incastrarlo’ in Senato. Con le elezioni regionali ormai alle porte, il governo ha ancora un problema da risolvere (gli altri sono stati rimandati): il voto su Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Lo scopo delle forze di maggioranza è quello di rinviare la sentenza sul leader della Lega. Un ultimo ...

Salvini sul caso Gregoretti : “Se sono criminale - lo dicano a voce alta” : Il leader della Lega attacca ancora Pd e Movimento 5 Stelle sul caso Gregoretti. “Mi dispiace per la loro mancanza di coraggio”, dichiara. Continua a tenere banco il caso Gregoretti, con la decisione ancora sospesa sul destino di Matteo Salvini. Il leader della Lega scoprirà tra qualche giorno se dovrà finire sul banco degli imputati […] L'articolo Salvini sul caso Gregoretti: “Se sono criminale, lo dicano a voce ...

Caso Salvini – Gregoretti : deciderà la Giunta per il Regolamento del Senato quando esprimere il voto : Lega, FdI e FI hanno chiesto l'intervento della Giunta, forti dei numeri in loro favore dato il mancato riequilibrio dell'organo di garanzia dopo il cambio di maggioranza

Caso Gregoretti - ancora fumata nera : i capigruppo non decidono sulla data del voto su Salvini : La riunione della conferenza dei capigruppo alla Giunta per le immunità parlamentari si conclude con l’ennesimo nulla di fatto sulla data del voto sul Caso Gregoretti. Sul tavolo c’è la richiesta della maggioranza di far slittare il voto del 20 gennaio a dopo le elezioni in Emilia Romagna. Nei due giorni precedenti, la maggioranza aveva concluso le riunioni con un atto di protesta, abbandonando la giunta come critica alla ...

Caso Gregoretti - la capigruppo non decide sul rinvio del voto sul processo a Salvini : Casellati parlerà col presidente della Giunta Gasparri : La conferenza dei capigruppo del Senato si è conclusa senza sciogliere il nodo su quando la Giunta delle immunità voterà sul processo per Matteo Salvini nel Caso Gregoretti. Dopo più di un’ora di discussione, la maggioranza ha chiesto alla presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati di avere un ulteriore confronto con il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, per dirimere la questione. “La presidente non ritiene di dover ...

Salvini martire subito. Con l’aiutino di Gasparri. Il voto della Giunta sul caso Gregoretti confermato il 20. Ma giallorossi pronti alla resa dei conti oggi in conferenza dei capigruppo : “Nessuno ha proposto di modificare quello che è stato deciso all’unanimità. La data resta il 20 gennaio”. Il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri, al termine dell’ufficio di presidenza convocato sul caso Gregoretti, continua a vestire i panni di difensore di Matteo Salvini. I giudici di Catania hanno chiesto a Palazzo Madama l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora ministro dell’Interno per sequestro ...

Caso Gregoretti - maggioranza in polemica con Gasparri lascia la Giunta. Su rinvio del voto su Salvini decidono capigruppo e Casellati : Nuove tensioni sul Caso Gregoretti alla Giunta per le immunità del Senato, che dovrà esprimersi sulla richiesta dei magistrati del Tribunale di Catania sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di 131 migranti, bloccati a bordo della nave la scorsa estate. Non solo è stata rimandata la decisione definitiva sulla data del voto, dopo lo scontro ...

Caso Gregoretti - Lamorgese : “Nessuno può sottrarsi alle leggi - nemmeno Salvini” : Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha commentato così la richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, per il Caso Gregoretti: "Credo che nessuno di noi possa sottrarsi alla legge. È la regola generale, non vale solo per Salvini".Continua a leggere

Caso Gregoretti - l’affondo di Lamorgese a Salvini : «Nessuno può sottrarsi alla legge» : «È la regola generale, non vale solo per Salvini. Non amo entrare su questo argomento e in certe dinamiche ma, in quanto ministri, nessuno di noi può sottrarsi alle leggi vigenti. Come ex ministro va davanti al Tribunale dei ministri e lì si decide se deve essere processato o meno», queste le parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a “Otto e mezzo” su La7, rispondendo a una domanda sulla richiesta di autorizzazione a ...

Caso Gregoretti - la giunta non discute il rinvio del voto su Salvini. La decisione passa alla capigruppo del Senato (e alla Casellati) : Dopo che il presidente della giunta Maurizio Gasparri (Fi) ha cercato di fare il blitz in giunta per le Immunità, la maggioranza ha deciso di non chiedere il rinvio del voto sul calendario in ufficio di presidenza. E quindi la questione passa nelle mani della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sarà infatti la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama a stabilire se lo stop dei lavori di Aula e commissioni, deciso dal 20 al 24 gennaio ...

Il voto su Salvini per il caso Gregoretti resta fissato per il 20 gennaio : Il voto sulla relazione con cui Maurizio Gasparri propone alla Giunta per le immunità del Senato di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti "resta al 20 gennaio. Nessuno ha proposto di modificare il calendario". Lo dice lo stesso Gasparri, presidente dell'organismo di Palazzo Madama al termine dell'ufficio di presidenza. Il calendario, ha ricordato conversando con i cronisti, ...

Caso Gregoretti - Salvini : «Si vergognano di dire se sono un criminale o no» : Tiene banco la questione del possibile rinvio sul voto dell’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, il leader della Lega per il quale il tribunale dei ministri ha chiesto l’ok del Senato per avviare il processo sul Caso Gregoretti, quello della nave su cui sono stati bloccati al largo per diversi giorni 131 migranti. L’ex ministro dell’Interno ha stigmatizzato l’intenzione della giunta per le immunità di ...

