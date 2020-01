Pescara, inferno nel carcere: stranieri appiccano fuoco e distruggono finestre (Di venerdì 17 gennaio 2020) Luca Sablone Un tunisino ha anche ingoiato piccoli pezzi di vetro e di ferro. Ira della polizia penitenziaria: "La situazione ora non è più sostenibile, siamo allo stremo delle forze" La situazione designata all'interno del carcere di San Donato, a Pescara, non è affatto rassicurante: aggressioni, autolesionismo, proteste, risse e tentativi di incendio. A denunciare la lunga serie dei fatti è Sabino Petrongolo, il segretario regionale dell'Unione sindacale di polizia penitenziaria, che ha sottolineato come siano ormai peggiorate le condizioni lavorative degli agenti di polizia penitenziaria: sono già in organico ridotto e, come se non bastasse, sono chiamati a coprire mansioni straordinarie, tra cui l'accompagnamento dei detenuti al pronto soccorso e il relativo servizio di guardia. Sì, perché l'apposito reparto è chiuso a causa della carenza di personale: "I detenuti sono ... Leggi la notizia su ilgiornale

