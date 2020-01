Ora gli oppositori di Di Maio guardano a Patuanelli (Di venerdì 17 gennaio 2020) I critici guardano a Stefano Patuanelli. Il Movimento 5 stelle non è di certo un monolite, né tanto meno una testuggine, come piacerebbe a Luigi Di Maio. Il leader continua a smentire decisamente un suo passo indietro, nonostante le voci continuino a rincorrersi senza sosta. E continua a immaginare la costituzione di un Gran consiglio del grillismo, un organo politico con il quale condividere decisioni pesanti, oneri e onori. Dentro tutti i big, da Paola Taverna a Chiara Appendino, passando per Alessandro Di Battista e Roberto Fico. “Beh sì – ragiona un parlamentare dimaiano – anche Stefano lì ci starebbe bene”.Fatto sta che è un po’ di tempo che la fronda al capo politico guarda al ministro dello Sviluppo economico come possibile sostituto alla guida dei pentastellati. L’interessato è stato costretto a ... Leggi la notizia su huffingtonpost

