Michele Bravi a Verissimo: le dichiarazioni del cantante

Michele Bravi ha deciso di parlare per la prima volta in televisione, dopo l'incidente, davanti alle telecamere di Verissimo, facendosi intervistare da Silvia Toffanin. La puntata andrà in onda Sabato pomeriggio, dopo l'appuntamento con Amici, e proprio lì il cantante parlerà di ciò che è accaduto e di ciò che ha provato

Ero semplicemente da un'altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all'assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile

Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L'amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi – l'EMDR – che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e ...

