Lazio – Sampdoria | Dove vedere l’anticipo delle 15 di sabato 18 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A si apre con l’anticipo tra Lazio e Sampdoria. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata la Lazio è uscita vittoriosa nello scontro casalingo con il Napoli che è stato sconfitto con il risultato di 1 – 0. Vittoria con goleada della Sampdoria che distrugge letteralmente il Brescia con il risultato di 5 -1. Continua la striscia di vittorie per la Lazio che a quota 42 punti guarda dall’alto la classifica, a soli 4 punti dall’Inter. Sedicesima posizione a 19 punti per la Sampdoria che deve farsi forza della grande vittoria della scorsa giornata per recuperare qualche punto è posizionarsi quantomeno in zona salvezza. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Lazio – Sampdoria L’anticipo della ventesima giornata di Serie A ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

