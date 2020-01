L’annuncio di De Luca: “Una commissione medica seguirà la Terra dei Fuochi” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’annuncio arriva in diretta televisiva, sull’emittente Lira Tv. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dato mandato a una commissione medica di seguire lo stato di “salute” della Terra dei Fuochi. “Ho deciso di dare vita a una commissione medica che segua specificamente la Terra dei Fuochi. Si tratterà di un gruppo di lavoro che farà capo all’Istituto Pascale. Proveremo a mettere in atto una doppia operazione: dare serenità ai cittadini ed evitare di ascoltare cose demagogiche all’infinito”. Sono state le parole del Governatore che ha proseguito: “Ne ho parlato con gli esperti del Pascale, dovranno prendere tutti i dati che rileviamo dal registro tumori e seguire la Terra dei Fuochi. Andremo sul territorio per svolgere un’operazione di verità e di rispetto nei confronti dei concittadini, ... Leggi la notizia su anteprima24

