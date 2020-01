Guatemala, un governo instabile in mano a potentati locali e militari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo essere entrato in carica martedì scorso, il nuovo presidente guatemalteco Alejandro Giammattei ha annunciato la sua decisione di rompere le relazioni diplomatiche con il Venezuela con la conseguente chiusura della rappresentanza del governo di Nicolás Maduro.Da tempo le relazioni tra i due Paesi erano entrate in crisi e la delegazione venezuelana era stata declassata alla presenza di un solo funzionario, dopo che nel maggio del 2018 l’allora presidente guatemalteco Jimmy Morales aveva richiesto la partenza dell’ambasciatrice Elena Salcedo, accusata di pesanti ingerenze negli affari interni.La decisione, comunicata direttamente da Giammatei alla stampa, è giunta dopo una riunione con il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani Luis Almagro, e segna un decisivo peggioramento delle relazioni tra i due Paesi.La questione del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

