Dislessia, cos’è e come riconoscerla (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cos’è la Dislessia, il disturbo da cui è affetto il ragazzo deriso da Salvini Sta facendo molto discutere sui social in queste ore l’ultimo gesto di Matteo Salvini, reo di aver preso un giro un ragazzo dislessico salito sul palco delle Sardine ieri, mercoledì 15 gennaio 2020, a San Pietro in Casale (provincia di Bologna): il giovane si chiama Sergio Echamanov, ha 21 anni e ha già detto che querelerà il leader della Lega. In un video, pubblicato sui social di Salvini, il leader della Lega ha infatti sbeffeggiato il ragazzo, che una volta sul palco ha avuto qualche difficoltà a parlare a causa della timidezza. “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”, ha scritto il leader della Lega, esponendo così la figura di Sergio Echamanov al pubblico ludibrio dei suoi fan. Il ragazzo, ... Leggi la notizia su tpi

aldegherig : RT @stableasatable: @MercuriRibelle @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Soffre di DSA signora. Se non sa cos'è si chiama disturbo specifico de… - PatriVezzani : @carlaruocco1 Ma cos'è la dislessia lo sapete?? - lastregabianca : @iacopo_melio Iacopo caro... Come dicevo di là... Il problema non è la dislessia ma la cattiveria e l'ignoranza di… -