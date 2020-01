Calciomercato, l’Inter ufficializza Young. L’Atalanta riscatta Zapata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato, Ashley Young all’Inter. Ufficiale l’arrivo del britannico con i nerazzurri che ora puntano a Moses. MILANO – Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter. Il britannico ha firmato un contratto fino al termine della stagione con l’opzione di un prolungamento fino al 2021. Si tratta del primo vero colpo del club nerazzurro dopo lo scambio saltato tra Politano e Spinazzola. Nelle prossime ore, però, Marotta dovrebbe chiudere per Moses del Chelsea in attesa di avere il sì definitivo dei Blues per Giroud e quello del Tottenham per Eriksen. Roma, tutto su Suso. L’Atalanta riscatta Zapata Il mancato arrivo di Politano (Milan e Napoli ritornano in pole) portano la Roma a cambiare obiettivo e puntare tutto su Suso. Lo spagnolo, in uscita dal Milan, potrebbe essere la giusta opzione per regalare a Fonseca il giusto rinforzo in ... Leggi la notizia su newsmondo

DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… - DiMarzio : Intanto l’@Inter in chiusura per il primo esterno bloccato, #Young dello @ManUtd #calciomercato @SkySport -