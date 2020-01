Autostrade, Ad:investimenti per 7,5 Mld

per 7,5 mld e 1.000 assunzioni. Così a Repubblica l'Ad di,Tomasi,parla del piano 2020-2023 per evitare la revoca della concessione e salvare l'azienda. "Senza le concessioni e con l'indennizzo previsto dal decreto Milleproroghe l'azienda andrà in default", dice preoccupato "per il futuro dei 7.000 dipendenti". Il piano è l'ultima offerta al governo: oltre all'aumento deglie alle nuove assunzioni, maggiori risorse (+40%) per la manutenzione e possibilità di rimodulazione dei pedaggi.(Di venerdì 17 gennaio 2020)