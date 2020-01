Australian Open 2020, 3° turno qualificazioni: gli avversari di Musetti, Giustino, Viola e Cocciaretto. Programma, orari e tv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quattro italiani a caccia di un posto nel tabellone principale degli Australian Open 2020. Domani si terrà l’ultima giornata delle qualificazioni e a giocarsi una chance di accedere al main draw sono Lorenzo Musetti, Lorenzo Giustino e Matteo Viola ed Elisabetta Cocciaretto. Per tre di loro sarà una prima volta assoluta, con il solo Viola che vanta una partecipazione in un primo turno Slam proprio in Australia, ma addirittura nel 2012. Lorenzo Musetti sta sfruttando al meglio la wild card che l’organizzazione ha deciso di assegnarli ed ora se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, numero 157 del mondo. Un’altra partita ostica, ma la vittoria sul rumeno Copil può dare grande fiducia all’azzurro. Lorenzo Giustino affronterà, invece, l’argentino Marco Trungelliti, numero 209 del mondo, in un match che il napoletano può fare suo. Anche Matteo Viola ... Leggi la notizia su oasport

