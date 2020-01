Test: riesci a trovare la persona in questa immagine? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Guarda attentamente l’immagine qui sotto, riesci a trovare una persona? Dai un’occhiata, lo vedi? Se non sai dove cercare, ti daremo un suggerimento: pensa e guarda in tutte le direzioni. Ancora non lo trovi? Non è difficile ma spesso i nostri occhi vengono ingannati dalle apparenze. Qui di seguito cosa significa se sei riuscito o meno a vedere la persona nascosta nel disegno. E se non lo hai ancora trovato, ti aiutiamo un po’: Prova a guardare l’immagine al contrario? Se stai guardando dal telefono, puoi capovolgerlo. Hai già trovato una figura umana? Ecco cosa significa se sei riuscito a trovare autonomamente la persona nell’immagine. L’hai trovata da solo? Se hai trovato da solo una persona nell’immagine, è perché sai guardare oltre ciò che puoi vedere ad ... Leggi la notizia su bigodino

