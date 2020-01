Smog: nuovo sensore indossabile per monitorare salute e ambiente (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un nuovo sensore indossabile in grado di monitorare la salute e l’ambiente, dai gas alle biomolecole, e in futuro anche sostanze chimiche, è stato messo a punto dai ricercatori della Penn State e della Northeastern University. “Nel nostro studio – ha spiega Ning Yi, co-autore della ricerca alla base del sensore, pubblicata su ‘Journal of Materials Chemistry’ – abbiamo dimostrato di essere in grado di rilevare il diossido di azoto, prodotto dalle emissioni dei veicoli, e l’anidride solforosa che, insieme al biossido di azoto, provoca le piogge acide”. Il dispositivo è un passo in avanti per il settore perché utilizza un meccanismo di autoriscaldamento che migliora la sua sensibilità. Il sensore è prodotto con nanomateriali e al suo interno ha un serpentina che gli consente di allungarsi per adattarsi alla flessioni degli arti. Può ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

