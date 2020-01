Si spaventa a causa dei fuochi d’artificio, così fugge e riesce a salire da solo su un treno (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’episodio è accaduto in Polonia, dove un cane è stato trovato da solo su un treno. L’animale si era intrufolato a bordo e si era messo comodo sui sedili del mezzo. Inizialmente, tutti i passeggeri non hanno dato peso alla sua presenza, poiché capita molto spesso che una persona viaggi con il proprio animale domestico. Dopo diverso tempo, si sono però resi conto che il cane non aveva un proprietario e che era solo e confuso. Questo è accaduto quando è arrivato il controllore ed ha chiesto di esporre i biglietti. Nessuno dei presenti sapeva di chi fosse quel cane. Dopo aver capito la situazione, il controllore ha preteso che l’animale scendesse dal treno, ma fortunatamente uno dei presenti ha deciso di prendersi nella piena responsabilità e di portarlo a casa con se. A quel punto, ... Leggi la notizia su bigodino

