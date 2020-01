Sandro Farisoglio morto: ex sindaco di Breno, aveva 39 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Grande choc e commozione in tutta la Val Camonica alla notizia della morte di Sandro Farisoglio. Nato e cresciuto in quelle zone, Farisoglio è deceduto a soli 39 anni, ucciso da un male contro cui lottava da un paio d’anni. Farisoglio era l’ex sindaco di Breno ed attuale presidente della Comunità Montana e del Consorzio Bim, che raggruppa 47 municipi di Valcamonica, Lago d’Iseo e Valtrompia. Purtroppo, nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate, fino al decesso avvenuto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 Gennaio 2020. Sandro Farisoglio era un uomo politico stimato e apprezzato anche al di là della valle. La sua carriera cominciò nel 2006, quando venne nominato vicepresidente della Pro Loco di Breno. Nel 2009, a 30 anni ancora da compiere, si candidò a sindaco del paese e vinse con larga maggioranza per due mandati consecutivi. Sandro ... Leggi la notizia su notizie

