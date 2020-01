Salva due pitbull dal canile e loro gli salvano la vita durante una rapina. (Di venerdì 17 gennaio 2020) La vicenda ha fatto il giro del mondo ed ha come protagoniste due femmine di pitbull chiamate Ellabelle e Ladybug. I due cani sono stati abbandonati in un box di un rifugio, da quella che era la loro famiglia. Per diverso tempo, sono rimaste lì, a domandarsi cosa avessero fatto di male e il perché di quella decisione. Poi un giorno, un uomo di nome Robert Mcgowan, ricatosi al rifugio, le ha viste ed ha deciso di adottarle e di dare loro una possibilità di vivere. Come già immaginerete, il pitbull non è una di quelle razze che le persone adottano nei rifugi, anche perché se si pensa ad un pitbull abbandonato, si pensa di conseguenza ad un pitbull arrabbiato. Robert però ha raccontato che Ellabelle e Ladybug sono sempre state calme e anche molto timide. Poi una sera è successo qualcosa e l’uomo ... Leggi la notizia su bigodino

