“Quesito troppo manipolativo”: la Consulta boccia il referendum. La rabbia di Salvini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per la Consulta il quesito della Lega è posto in maniera manipolatoria, ma per Salvini il pronunciamento è “la difesa del vecchio sistema”. Ultima Oa – Non si terrà il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. La … L'articolo “Quesito troppo manipolativo”: la Consulta boccia il referendum. La rabbia di Salvini NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

FilippoTurati5 : @matteosalvinimi Matte' il problema è stato tutto vostro, quelli che hanno ideato il quesito, come fate sempre avet… - BzBroono : @a_armaroli Il primo valore è troppo generico per farsi indicativo, in una comunicazione interamente impostata sull… -